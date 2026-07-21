Napoli Women, inizia la stagione 2026/2027: primo raduno per la squadra Il Presidente del Napoli Women, Bifulco: «Ecco perché sono innamorato di Napoli»

È iniziata ufficialmente la stagione 2026/2027 del Napoli Women: la squadra si è ritrovata per il raduno, momento che ha segnato anche il primo incontro al Piccolo di Cercola tra le giocatrici, la dirigenza e il nuovo staff tecnico.

Il presidente Marco Bifulco ha aperto l'incontro condividendo le ragioni del proprio legame con il club, a beneficio delle nuove leve. «Vi racconto perché mi sono innamorato di Napoli: ho origini napoletane, ma soprattutto amo l'idea di essere lo sfavorito in una competizione, perchè lavorando duramente si possono compiere grandi imprese. Qui vogliamo divertirci e far divertire, lavoriamo tutti insieme come una famiglia e vogliamo che ciascuna persona del nostro club si senta di poter dare il meglio di sé nel proprio ruolo: solo così possiamo toglierci le nostre soddisfazioni».

Lo staff tecnico del Napoli Women 26/27

La direttrice generale Alessandra Nencioni ha quindi presentato alla squadra il nuovo staff tecnico (che verrà svelato nel dettaglio nei prossimi giorni) guidato da mister Alessandro Spugna e dal responsabile dell'area tecnica Alessandro Di Martino, che ha dato il bentornato - per alcune, il benvenuto - alle giocatrici azzurre.

Grande entusiasmo nelle parole di mister Spugna: «Non vedo l'ora di iniziare. Voglio ringraziare il club per l'opportunità: ci ho messo davvero poco a decidere di sposare questo progetto. Sono carico e pronto per scendere in campo insieme a voi: la mentalità deve essere quella giusta per giocarci ogni partita».