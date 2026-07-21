Napoli Women, inizia la stagione 2026/2027: primo raduno per la squadra

Il Presidente del Napoli Women, Bifulco: «Ecco perché sono innamorato di Napoli»

napoli women inizia la stagione 2026 2027 primo raduno per la squadra

Il Napoli Women inizia la sua nuova stagione con un primo raduno ed incontro tra giocatrici, dirigenza e nuovo staff tecnico. Mister Spugna: «Ringrazio il club per l'opportunità: sono carico e pronto a scendere in campo con voi»

Napoli.  

È iniziata ufficialmente la stagione 2026/2027 del Napoli Women: la squadra si è ritrovata per il raduno, momento che ha segnato anche il primo incontro al Piccolo di Cercola tra le giocatrici, la dirigenza e il nuovo staff tecnico.

Il presidente Marco Bifulco ha aperto l'incontro condividendo le ragioni del proprio legame con il club, a beneficio delle nuove leve. «Vi racconto perché mi sono innamorato di Napoli: ho origini napoletane, ma soprattutto amo l'idea di essere lo sfavorito in una competizione, perchè lavorando duramente si possono compiere grandi imprese. Qui vogliamo divertirci e far divertire, lavoriamo tutti insieme come una famiglia e vogliamo che ciascuna persona del nostro club si senta di poter dare il meglio di sé nel proprio ruolo: solo così possiamo toglierci le nostre soddisfazioni».

Lo staff tecnico del Napoli Women 26/27

La direttrice generale Alessandra Nencioni ha quindi presentato alla squadra il nuovo staff tecnico (che verrà svelato nel dettaglio nei prossimi giorni) guidato da mister Alessandro Spugna e dal responsabile dell'area tecnica Alessandro Di Martino, che ha dato il bentornato - per alcune, il benvenuto - alle giocatrici azzurre.

Grande entusiasmo nelle parole di mister Spugna: «Non vedo l'ora di iniziare. Voglio ringraziare il club per l'opportunità: ci ho messo davvero poco a decidere di sposare questo progetto. Sono carico e pronto per scendere in campo insieme a voi: la mentalità deve essere quella giusta per giocarci ogni partita».

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