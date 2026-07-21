SSC Napoli, centro sportivo ad Afragola? Parla il Sindaco: «Ipotesi sul tavolo» Il Sindaco di Afragola sul centro sportivo: «Tra venerdì e sabato ci sarà un altro incontro con ADL»

La SSC Napoli continua a vagliare una serie di terreni per l'edificazione del centro sportivo. Un obiettivo più volte dichiarato dal Presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, per i prossimi anni. Una delle aree individuate sarebbe quella di Afragola che, da un punto di vista logistico, soddisferebbe tutte le necessità del Napoli.

Oggi su Radio CRC nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto proprio il Sindaco di Afragola, Gennaro Giustino.

Sindaco di Afragola: «Previsto un altro incontro con De Laurentiis»

Il Sindaco di Afragola, Gennaro Giustino, ai microfoni di CRC ha parlato di un'ipotesi importante facendo riferimento alla città per il centro sportivo. «È sul tavolo ed è a cuore al Presidente De Laurentiis, soprattutto per quanto riguarda la posizione geografica della città, i suoi collegamenti e le aree individuate per ospitare la Cittadella dello Sport. Si tratta di una macroarea che si trova nei pressi della stazione della TAV, con autostrade vicine e l'aeroporto a soli 6 minuti».

Mi sono sentito al telefono più volte con il Presidente, che si è mostrato interessato, ma siamo in una fase embrionale del ragionamento. Il Comune non è titolare di alcun suolo che può cedere alla SSC Napoli: è un'operazione tra privati. L'impegno del Comune è quello di snellire il più possibile il procedimento finalizzato alla conclusione di questi acquisti e all'autorizzazione per la realizzazione della Cittadella dello Sport.

Penso che raggiungerò De Laurentiis a Dimaro o al massimo a Castel di Sangro. Tra venerdì e sabato ci sarà un ulteriore contatto con il patron del Napoli. Si tratterà di un incontro tra parti tecniche, finalizzato a contestualizzare l'operazione sotto un profilo normativo, quindi non riguarderà i rapporti di vendita.

Centro Sportivo SSC Napoli: individuata un'area di 4km

Secondo quanto raccontato dal Sindaco di Afragola, il Napoli avrebbe individuato una macroarea - che coinvolge più proprietari - di 4km. «Da un punto di vista logistico Afragola ha un vantaggio competitivo rispetto ad altri comuni. La distanza da Napoli su strada ferrata è di 5km, mentre per le automobili è meno di 20km».

«Stadio ad Afragola? Non se n'è proprio parlato. L'approccio del presidente è stato finalizzato esclusivamente alla cittadella dello sport su un'area individuata da lui stesso».