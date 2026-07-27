Ritiro Napoli, il bilancio del sindaco Panciera e la bufera De Laurentiis Il primo cittadino di Dimaro Folgarida stempera i toni: "Nessuna chiusura, stima resta solida"

Si è concluso il classico appuntamento estivo del Napoli in Val di Sole e, come di consueto, è tempo di bilanci. A tracciare la linea è il primo cittadino di Dimaro Folgarida, Marco Panciera, che esprime soddisfazione per la riuscita dell’evento pur senza nascondere un'analisi attenta sulle cifre dell'affluenza.

«Sul ritiro mi sento di dire che il bilancio è sicuramente positivo», ha dichiarato il sindaco. «Abbiamo registrato presenze superiori al 2024 e leggermente inferiori rispetto al 2025. Un dato, quest'ultimo, assolutamente giustificato: il 2025 è stato un anno eccezionale e irrepetibile sulla scia dell'entusiasmo dello scudetto. Oggi, inoltre, bisogna fare i conti con un contesto economico complesso, condizionato dall'aumento dei prezzi e dalle tensioni internazionali. Nonostante questo, il saldo finale ci lascia soddisfatti».

La replica alle parole di De Laurentiis: «Uno sfogo, non una chiusura»

A tenere banco negli ultimi giorni, tuttavia, sono state le colorite e pungenti dichiarazioni rilasciate dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha stuzzicato il territorio solandro con una metafora coniugale destinata a far discussione: «Non siamo molto amati qui in Val di Sole. Ma visto che ad un certo punto la moglie trentina vorrebbe metterci le corna, ne prendiamo atto e pazienza, ce ne faremo una ragione».

Interpellato sulla vicenda, Panciera ha voluto stemperare i toni, interpretando l'uscita del patron partenopeo non come un addio, ma come una reazione a caldo legata alle dinamiche di trattativa per il rinnovo.

«Ho letto le dichiarazioni del presidente», ha commentato Panciera. «Personalmente le interpreto più come uno sfogo legato a una situazione che in questo momento non ha ancora trovato una risposta immediata, piuttosto che come una reale chiusura nei confronti della Val di Sole e del Trentino. Ci sono aspetti che meritano di essere approfonditi: nei prossimi giorni ci troveremo con tutte le parti coinvolte e contatteremo il presidente per parlare del futuro e del rinnovo».

Un legame lungo 15 anni tra Napoli e la Val di Sole

Il sindaco ha poi rimarcato il rapporto di stima che lo lega alla dirigenza partenopea: «In questi due anni da sindaco ho sempre avuto con il presidente De Laurentiis un rapporto di grande stima reciproca e un feeling schietto, sincero e molto solido. Rimango fiducioso: sono convinto che attraverso il dialogo tra persone intelligenti questa "burrasca" passeggera si risolverà».

Panciera ha infine voluto ricordare il valore storico della partnership: «Ricordiamoci che questo è un rapporto che dura da ben 15 anni, costruito su basi estremamente solide. È normale che in un legame così lungo possano esserci momenti di confronto dialettico. Da parte nostra c'è la massima disponibilità a fare la nostra parte come Comune, sempre con lo spirito di collaborazione che ci ha contraddistinto finora».