Addio alla mamma di Spalletti. Adl: "Vicini al mister" Si è spenta la signora Ilva, madre del tecnico del Terzo Scudetto

Un profondo lutto colpisce l'ex tecnico azzurro Luciano Spalletti: si è spenta la cara mamma Ilva.

In un momento così delicato, non è mancata la vicinanza della SSC Napoli, che ha voluto esprimere il proprio affetto al condottiero dello Scudetto con un messaggio ufficiale diffuso sui canali social.

«Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva», recita la nota pubblicata dal club partenopeo su X (ex Twitter).

Un gesto di forte vicinanza che testimonia il legame umano indissolubile rimasto tra la società, la città e l'allenatore toscano, vincitore del terzo Scudetto della storia azzurra, al di là delle strade professionali che si sono divise. A Luciano Spalletti e a tutta la sua famiglia vanno le più sentite condoglianze.