Noa Lang-Napoli, indizio social: qual è la sua decisione sul futuro? Noa Lang avrebbe scelto per il suo futuro: la conferma arriva con un indizio via social

Il Napoli riparte da una rosa molto numerosa in questa fase di preseason, ponendo come priorità sul mercato le cessioni e la valutazione di eventuali permanenze. Spetta al mister Massiiliano Allegri, in accordo con società e direttore sportivo decidere chi può dare un contributo al progetto per la prossima stagione e chi no.

Uno degli acquisti più vociferati della passata stagione è stato sicuramente quello di Noa Lang, che a gennaio trovò collocazione in Turchia con un prestito. Oggi l'olandese potrebbe tornare al centro del cammino azzurro e la sua valutazione rappresentare una sfida per Allegri.

Futuro Noa Lang: la decisione di club e calciatore

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il calciatore, avendo parlato con la società e l'allenatore tramite il proprio agente, avrebbe palesato la volontà di mettersi a disposizione. La scelta di Noa Lang, quindi, sarebbe quella di restare al Napoli e far vedere le proprie qualità.

Questo potrebbe esser stato confermato attraverso un post social del calciatore stesso con una propria foto con la maglia azzurra. Il rilancio di Noa Lang al Napoli potrebbe rappresentare la grande sfida di Massimiliano Allegri.