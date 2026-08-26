Napoli-Como: ufficiale la designazione arbitrale per la prima al Maradona Esordio al Maradona per gli azzurri di Allegri: ecco chi arbitrerà la gara contro il Como

La vittoria del Napoli contro il Genoa per 0-2 è stata segnata anche da ampi dibattiti legati alla direzione di gara. In particolare, il contatto di De Bruyne con Vasquez, precedente al gol del belga che ha portato il Napoli in vantaggio, ha fatto molto discutere. La gestione arbitrale da parte del direttore di gara Marco Di Bello, però, non è stata punita dall'Aia, che ha ritenuto l'episodio un "caso valutativo" da campo.

Il prossimo appuntamento per gli azzurri di mister Massimiliano Allegri è contro il Como, reduce da un pareggio interno con l'Udinese. La gara si disputerà domenica 30 agosto alle ore 18:30 in casa allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri si sono allenati quest'oggi, effettuando lavoro di forza in palestra e successivamente esercitazione tecnico-tattica. Badiashile ha svolto l'intera sessione in gruppo.

Napoli-Como: chi arbitrerà la partita?

Il match della seconda giornata di campionato, Napoli-Como, domenica alle 18:30 allo stadio Maradona, sarà diretto dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti: Andrea Zingarelli e Filippo Bercigli, dal IV: Marco Guida, dal VAR: Matteo Gariglio e AVAR: Alessandro Prontera.