IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Aspettare per credere Allegri ha assunto un basso profilo dal suo arrivo a Napoli: è già in sintonia con la città?

Non so chi stia istruendo Massimiliano Allegri, tale è il basso profilo che il tecnico livornese ha assunto dal suo arrivo a Napoli. Certo è che se è tutta farina del suo sacco, io sono un idiota e lui è un genio. Non una parola fuori posto o sopra le righe. Misurato come non accadeva da anni. Perfino arricchito di parole di elogio per la città - 30 anni dopo - e i suoi abitanti. Sembra, insomma, essere entrato in sintonia con l'ambiente. Certo non vuol dire granché: anche Antonio Conte lo era, ma poi anteponeva sé stesso a quello che lui considerava solo uno sfondo al suo peregrinare, talora fatuo. Aspettare per credere.