Napoli-Como, a sorpresa Noa Lang titolare dal 1': le formazioni ufficiali Dentro Olivera e Noa Lang: il Napoli cambia la catena di sinistra per affrontare il Como

Il Napoli scende in campo contro il Como quest'oggi allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18:30 per la prima partita in casa di questa nuova stagione. Gli azzurri di Massimiliano Allegri hanno conquistato i tre punti nella prima gara contro il Genoa ed oggi, come detto dal tecnico, li aspetta una partita «di intelligenza e pazienza».

«Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano: è una squadra ben organizzata, con una buona tecnica. Sarà necessario fare una buona partita», così l'allenatore del Napoli alla vigilia del match.

Napoli-Como: le formazioni ufficiali

Due novità nell'11 titolare di Allegri rispetto a Genoa-Napoli con Olivera che sostituisce Leonardo Spinazzola e Noa Lang al posto di Alisson Santos. Il tecnico livornese rivoluziona quindi la catena di sinistra per contrastare il Como di Cesc Fabregas. Si parte sempre dal 4-3-3 con Meret confermato tra i pali e Di Lorenzo, Rrahmani e Rafa Marin a completare il reparto insieme all'uruguayano.

Di seguito le scelte dei due allenatori per Napoli-Como:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Noa Lang, Hojlund, Politano. All. Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Paz, Baturina; Douvikas Allenatore: Cesc Fábregas

Il Napoli inoltre scenderà in campo indossando la nuova collezione Pre-Match oggi presentata.