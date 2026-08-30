LIVE - Napoli-Como 0-1, Baturina firma il vantaggio per i lariani Il Napoli affronta il Como allo Stadio Diego Armando Maradona per la seconda di campionato

Seconda giornata di Serie A, prima sfida allo Stadio Diego Armando Maradona e primo grande big match di questa stagione. Napoli-Como parte alle ore 18:30 di questa domenica 30 agosto 2026: Massimiliano Allegri contro Cesc Fabregas. Gli azzurri sono reduci da una vittoria in trasferta contro il Genoa per 2-0, mentre il Como ha conquistato un solo punto contro l'Udinese.

Alla vigilia del match in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato di togliere al Como i loro punti di forza, come l'ottimo palleggio e la velocità. «Domani è la prima partita in casa, quindi sarà emozionante soprattutto perché giochiamo davanti ai nostri tifosi. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano», ha dichiarato il tecnico.

LIVE - Napoli-Como: la diretta testuale del match

18' OCCASIONE NAPOLI CON NOA LANG. Cross pericoloso del Napoli con l'olandese che colpisce di testa senza riuscire ad inquadrare la porta. Azzurri che rispondono con una pronta reazione.

17' GOL DEL COMO, BATURINA FIRMA IL VANTAGGIO. Diao vince il duello con Olivera e mette palla in mezzo per Baturina: l'attaccante si coordina bene con il mancino e batte Alex Meret. Male la difesa azzurra.

16' Ripartenza pericolosa del Napoli con Noa Lang che aggancia un pallone interessante. Azione fermata per offside.

14' Como che si affaccia a più riprese in area di rigore del Napoli, ma senza rendersi concretamente pericoloso. Tiro di Da Cunha in quest'ultima occasione: conclusione deviata che non impensierisce Meret.

6' OCCASIONE NAPOLI. Situazione confusionaria in area del Como con un'azione che si sviluppa dalla sinistra: ottimo il dialogo tra Noa Lang ed Olivera e la palla messa in mezzo dall'uruguayano a cercare Hojlund. Si salva il Como.

5' Il Como gestisce il possesso, il Napoli glielo concede senza andare in pressione.

18:33 Parte Napoli-Como: primo possesso per la squadra ospite

18:28 Ingresso in campo delle squadre e degli arbitri. Tutto pronto per Napoli-Como!

Napoli-Como: il prepartita con le parole di Allegri ed Hojlund

18:09 Hojlund ai microfoni di DAZN nel prepartita: «Dobbiamo dimostrare personalità e carattere contro una squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo. Voglio fare meglio della passata stagione, so di poterlo fare e di aiutare la squadra. Abbiamo fatto bene durante il ritiro, ma lavoriamo sempre per migliorarci»

18:02 Mister Allegri ai microfoni di DAZN nel pre partita: «Lang titolare? È una scelta tecnica, ho visto bene sia Lang che Olivera in vista di questa partita. Ma fa molto caldo oggi, quindi anche i cambi saranno determinanti. Il Como ha una capacità di possesso importante e bisogna ostacolarli nella velocità: dobbiamo essere bravi nella gestione della palla. Tecnicamente bisognerà essere molto bravi».

18:00 Napoli in campo per svolgere il riscaldamento pre partita. I calciatori in campo indossano il nuovo kit Pre-Match, presentato dal club proprio oggi.

17:55 Portieri in campo per il riscaldamento. Meret scelto come titolare da Massimiliano Allegri.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Como

Queste le scelte di Massimiliano Allegri e di Cesc Fabregas per questa seconda giornata di Serie A:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Noa Lang, Hojlund, Politano. All. Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Paz, Baturina; Douvikas Allenatore: Cesc Fábregas