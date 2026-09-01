IL PIZZINO di Gerardo Casucci I dubbi pure Il Napoli non scioglie i suoi nodi e rimane annodato.

Il Napoli non scioglie i suoi nodi e rimane annodato. Questo è quello che ho scritto alla fine del primo tempo. Grande rispetto per Giovanni Di Lorenzo ma, come ripete a destra e a manca, il mio amico Enrico Fedele, non sa difendere. E il suo potenziale sostituto meno di lui. Per non parlare di André-Frank "Zambo" Anguissa, l'uomo dai molti nomi, ma dalla sempre minore consistenza. Un peso. Se vuole andar via, vada. Corre solo il rischio di macchiare una storia azzurra che pure lo ha visto partecipare con una qualche ragione alle vittorie partenopee, per quanto più alle remote che alle prossime. Alla fine i nodi restano e i dubbi pure.