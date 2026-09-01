Stop per McTominay, lieve aritmia: «Si opererà e tornerà dopo la sosta» Il Napoli dovrà fare a meno di Scott McTominay fino a dopo la sosta: il comunicato del club

Il Napoli ha reso noto tramite comunicato medico pubblicato sul sito ufficiale che Scott McTominay dovrà sottoporsi ad un intervento per una lieve aritmia. Il calciatore azzurro che aveva manifestato già dei problemi di vesciche a quanto riferito dall’allenatore Massimiliano Allegri, dovrà ora fermarsi per le prossime partite. Il suo rientro è previsto per dopo la sosta.

COMUNICATO - Lieve aritmia per McTominay

Stop per Scott McTominay, lo scozzese dovrà sottoporsi ad un intervento di ablazione. Il calciatore azzurro salterà le partite contro Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla SSC Napoli:

In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali.