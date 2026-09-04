Inter-Napoli, Allegri: «Fiducia ed attenzione per domani! Su Badiashile...» Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli: «Bisognerà andare con fiducia»

Il Napoli scenderà in campo contro l'Inter domani alle 18:00 allo Stadio Meazza. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Chivu. Il gruppo, secondo quanto riportato dal Napoli, è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo riscaldamento e lavoro tecnico-tattico.

Mister Massimiliano Allegri presenterà la gara alle 14:00 in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Allegri in conferenza stampa pre Inter-Napoli

Di seguito le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa:

«Inter-Napoli è una sfida scudetto? Qui si vive di esaltazione e depressione. Io credo che siamo alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa con il Como, ma deve regnare l'equilibrio. Siamo all'inizio della stagione ed abbiamo la Champions da iniziare. Secondo me contro il Como non abbiamo fatto una brutta partita. La squadra oggi deve migliorare sotto l'aspetto fisico. Domani sarà una bella partita: bisogna andare con molto fiducia».

«Vergara è entrato bene a Genova. Però ha appena 12 partite nel Napoli, credo che bisognerebbe andare piano e non dargli troppe responsabilità. Domenica ho fatto una scelta diversa, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o entrare dalla panchina. La squadra sta migliorando di condizione».

«Infortuni McTominay e Giovane? Capitano durante la stagione. Dopo la sosta dal 10 ottobre ci saranno 9 partite importanti in 25 giorni e quindi servirà che tutti siano nelle migliori condizioni. Meglio fermarli ora ed averli a disposizione dopo».

Allegri verso Inter-Napoli: «Servirà maggiore attenzione»

«Giocare a San Siro è sempre meraviglioso: lo stadio sarà pieno ed è sempre Inter-Napoli, due squadre che hanno sempre battagliato tra di loro negli ultimi anni. Domani bisognerà essere all'altezza, dobbiamo fare una buona prestazione sotto il profilo agonistico e tecnico. Domenica abbiamo sbagliato molto sul piano tecnico».

«Inter è la favorita per lo scudetto. Noi dobbiamo essere più attenti, domenica potevamo evitare i due gol. Su questo miglioreremo sicuramente, all'inizio della stagione le partite sono sempre strane. Per le prossime partite bisogna avere un'attenzione diversa».

«La condizione fisica secondo me sta migliorando, anche perché più partite giochiamo meglio è. Sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Il risultato condiziona sempre le valutazioni sulla partita, ma noi dobbiamo restare fuori da tutto questo. Abbiamo fatto degli errori tecnici, cosa che non dobbiamo fare, ed abbiamo concesso su quei due gol».

«Quando giochi gli scontri diretti sono sempre difficili da vincere. Ma vanno giocati: questo è l'importante. Domani è una di queste partite».

Allegri su De Bruyne, Badiashile e McTominay

«De Bruyne? Sono soddisfatto, sta crescendo fisicamente. È normale che deve gestire le forze di un centrocampo dove mancherà anche McTominay. Domani devo fare delle valutazioni su chi far scendere in campo: nel calcio di oggi si gioca in 16, soprattutto in questo momento dove le temperature sono elevate».

«Badiashile farà parte dei convocati e sono molto contento di quello che sto vedendo: speriamo di vedere bene. McTominay? Non posso far giocare un altro e chiedergli quello che fa Scott. Ci saranno giocatori diversi tecnicamente in mezzo al campo»

«Le altre si sono rinforzate sul mercato? Dobbiamo guardare in casa nostra. La società è stata vigile sul mercato fino alla fine, io sono contento della rosa che ho. Bisogna lavorare fino a gennaio molto bene, perché ora si mettono le basi per il finale di stagione».