IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La versione dei fatti Su Kevin De Bruyne ognuno ha la sua opinione più o meno fantasiosa.

Su Kevin De Bruyne ognuno ha la sua versione dei fatti. Più o meno fantasiosa. La mia prova a essere rigorosa. Il belga è stato un grande calciatore, uno dei migliori di questo scorcio di terzo millennio, ma ha 35 anni ed è stato allenato per nove da Pep Guardiola, che è bravo a rendere funzionali i suoi calciatori al sistema di gioco che attua, a costo di farceli entrare a calci. Questo ha comportato due problemi al centrocampista del Napoli: conosce a memoria schemi e movimenti che il Napoli non utilizza; è vittima del suo pedigree, che non prevede sbavature e, come talvolta accade, lo eleva così tanto da farlo cadere rovinosamente.