Turchia-Italia, panchina per Di Lorenzo e Vergara: le scelte di Mancini 4-3-3 per Roberto Mancini contro la Turchia: fuori Di Lorenzo e Vergara

L'Italia affronta la Turchia questa sera per una gara di UEFA Nations League. La squadra di Roberto Mancini - che conduce al momento la gara per 0-3 - è scesa in campo confermando il modulo della gara contro il Belgio. 4-3-3 per il CT, che però prova nuovi inserimenti in campo variando le scelte rispetto alla sfida di venerdì.

Panchina sia per Giovanni Di Lorenzo, in favore di Michael Kayode - difensore del Brentford - che per Antonio Vergara, che potrebbe subentrare a gara in corso. Mancini ha scelto Donnarumma tra i pali con Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri per completare l'assetto difensivo. Novità in regia con Fagioli e tridente con i fratelli Esposito e Giacomo Raspadori.

Turchia-Italia: le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte dei due tecnici:

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Guler, Uzun; B. A. Yilmaz.

Commissario tecnico: Vincenzo Montella

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, F. P. Esposito, Se. Esposito.

Commissario tecnico: Roberto Mancini