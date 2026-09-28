Turchia-Italia, panchina per Di Lorenzo e Vergara: le scelte di Mancini

4-3-3 per Roberto Mancini contro la Turchia: fuori Di Lorenzo e Vergara

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L'Italia scende in campo contro la Turchia questa sera: Roberto Mancini non scegli tra gli undici titolari né Giovanni Di Lorenzo né Antonio Vergara. Di seguito le scelte del commissario tecnico per la partita di questa sera

Napoli.  

L'Italia affronta la Turchia questa sera per una gara di UEFA Nations League. La squadra di Roberto Mancini - che conduce al momento la gara per 0-3 - è scesa in campo confermando il modulo della gara contro il Belgio. 4-3-3 per il CT, che però prova nuovi inserimenti in campo variando le scelte rispetto alla sfida di venerdì

Panchina sia per Giovanni Di Lorenzo, in favore di Michael Kayode - difensore del Brentford - che per Antonio Vergara, che potrebbe subentrare a gara in corso. Mancini ha scelto Donnarumma tra i pali con Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri per completare l'assetto difensivo. Novità in regia con Fagioli e tridente con i fratelli Esposito e Giacomo Raspadori

Turchia-Italia: le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte dei due tecnici: 

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Guler, Uzun; B. A. Yilmaz.
Commissario tecnico: Vincenzo Montella

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, F. P. Esposito, Se. Esposito.
Commissario tecnico: Roberto Mancini

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