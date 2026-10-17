Venezia-Napoli 1-0, Allegri: «Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte» Allegri post Venezia-Napoli: «Nel calcio questi momenti capitano»

Il Napoli è uscito sconfitto dal campo del Venezia per 1-0: una partita che apre tanti scenari ed alimenta i malumori della tifoseria partenopea. Gli azzurri di Massimiliano Allegri hanno accumulato così cinque sconfitte in nove partite disputate tra Serie A e Champions League.

È il gol di Adams a decretare i tre punti in favore del Venezia, mentre il Napoli - che parte con una formazione titolare rivoluzionata - non riesce a superare Stankovic (che si oppone a De Bruyne dagli 11 metri).

Allegri in conferenza stampa

L’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita. Di seguito le sue parole:

«Nel calcio ci sono questi momenti, capitano. Conosco solo un modo: continuare a lavorare. Oggi era una partita importante, avremmo fatto un bel salto in classifica. Vuol dire che in questo momento c'è lavorare ancora di più. Tre centrali? Non penso che se avessimo giocato a quattro sarebbe cambiato qualcosa. Beukema e gli altri hanno fatto una buona partita. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di portare dalla nostra parte gli episodi».

«Se si guardano i risultati è normale che ci può essere preoccupazione, ma bisogna guardare alle prestazioni. Anche con il Villarreal abbiamo creato tanto, con il Venezia abbiamo fatto una partita ordinata e abbiamo capitolato su un mezzo errore, su un'autorete. Siccome li ho vissuti momenti così in carriera, dobbiamo trasformare la delusione in rabbia e vincere le partite».

Sul finale della partita Alisson Santos si è fermato per un risentimento muscolare. «Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro fatto. Però erano otto giorni che si allenava con la squadra e non potevo immaginare che si sarebbe fatto male. Altrimenti avrei messo Lang»