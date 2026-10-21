Infortunio Kvaratskhelia, c'è la rottura del crociato: il messaggio del Napoli

Nel corso di PSG-Barcellona, gara di Champions League vinta dai francesi per 4-2, Khvicha Kvaratskhelia è dovuto uscire dal campo con il supporto dello staff medico della squadra di Parigi. L'ex calciatore del Napoli, a seguito di un contrasto di gioco al 57' con Espart, non è più riuscito a poggiare il ginocchio a terra.
Gli esami strumentali svolti hanno poi evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Kvara. Il calciatore dovrà quindi sottoporsi ad un intervento chirurgico e dovrà stare a lungo lontano dal campo. In attesa di specifiche più accurate sulle tempistiche di rientro, per il georgiano si prevede uno stop dai 6 ai 9 mesi.
Infortunio Kvaratskhelia: il messaggio del Napoli
Anche la SSC Napoli ha pubblicato un messaggio di pronta guarigione per Khvicha Kvaratskhelia sui propri canali social. Di seguito le parole del club azzurro:
In bocca al lupo Khvicha, ti aspettiamo presto in campo!