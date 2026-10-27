IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il subentrato Il Napoli continua a non trovare il bandolo della matassa, soprattutto in difesa

Il Napoli della stagione 2026-2027 continua a non trovare il bandolo della matassa. Non sempre per colpa sua. Contro la Roma al Maradona gioca un'ottima partita, perfino sul piano difensivo, ma solo fino a quando resta in campo Benoît Badiashile. Poi il buio.

Arretra paurosamente, non avendo, però, più l'uomo giusto per farlo. Entra in scena, infatti, quel Sam Beukema, che da solo, e in 50 minti di gioco regolamentare riesce, a fare quello che suoi colleghi, rinomati per essere delle impresentabili schiappe, non sono riusciti a fare in decenni di onorata carriera: far segnare (almeno) tre gol in due partite consecutive. E da subentrato.