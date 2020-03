Conte: chiudiamo tutti i negozi tranne prima necessità Regole ancora più dure del premier ora in diretta. Arcuri commissario per l'emergenza

Conte in diretta: "Abbiamo tenuto conto di tutti gli interessi, di tutti i valori in gioco. Per me al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Ho chiesto di rimanere a casa il più possibile: la stragrande maggioranza ha risposto in modo straoridnario. E' il momento di compiere un passo in più:

Italia rimane zona unica: saranno chiuse tutte le attività commerciali, i centri commerciali, ad eccezione di alimentari, parafarmacie farmacie e prima necessità, chiudiamo negozi, bar, pub, parrucchieri e centri estetici. Per le attività produttive va attuata modalità del lavoro agile.

Non sarà necessario correre ad accaparrarsi beni di prima necessità: saranno tutti riforniti Chiusi reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione. Industrie possono ovviamente continuare a lavorare se assumono dispositivi di sicurezza.

Garantite attività settore agricolo, zootecnico".

Nessuna limitazione per trasporti, servizi bancari e assicurativi.

Ecco lo schema:

APERTI

- Alimentari

- Farmacie e Parafarmacie

- Poste

- Banche e assicurazioni

- Edicole

- Tabaccai

- Stazioni di servizio

CHIUSI

- Mercati in strada

- Negozi al dettaglio

- Bar e ristoranti

- Parrucchieri e Barbieri e centri estetici

Tutti gli altri esercizi già precedentemente chiusi



A breve sarà nominato un commissario. La persona che nominerò sarà Domenico Arcuri di Invitalia. Si coordinerà con Borrelli e la Protezione Civile.