Violazioni norme: si pensa a sequestro auto e multa 2000 euro Il Governo studia un ulteriore inasprimento delle sanzioni

Potrebbero arrivare un'ulteriore stretta governativa per le regole anti contagio. Se oggi infatti chi viene trovato in strada e non fornisce valide giustificazioni può essere punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, e dunque con arresto fino a tre mesi ed ammenda fino a 206 euro, oggi si studia un ulteriore giro di vite.

L'idea è quella di aumentare l'importo della sanzione, arrivando a un massimo di 2000 euro e addirittura procedere al sequestro dell'auto o del mezzo se ci si sta spostando senza comprovate esigenze di salute, lavorative o familiari. Ciò per scoraggiare chi considera i 206 euro di sanzione attuale un rischio tutto sommato accettabile uscendo comunque di casa.