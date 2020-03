Conte annuncia nuova stretta: multe fino a 4mila euro Ma su chiusure fino al 31 luglio: "Tutto falso"

Nuovo annuncio del premier Conte in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri che annuncia una stretta per chi viola le prescrizioni governative e regionali “Nuova multa da 400 a 4000 euro.

Sono soddisfatto della reazione che tutti gli italiani stanno avendo nel rispettare prescrizioni che abbiamo fornito. Abbiamo deliberato l'adozione di un decreto legge che riordina la disciplina anche dei provvedimenti che stiamo adottando in questa fase emergenziale. Il nostro assetto non prevedeva un'emergenza di questo tipo”.

Conte ha anche precisato che i governatori delle regioni possono adottare anche misure più restrittive.

Quanto alla bozza e alle voci circolate nelle ultime ore, ha precisato: “Circola bozza di una versione precedente, non tenetene conto. Si è creata discussione su proroga al 31 luglio 2020: completamente falso. Lo spazio emergenza dura fino a quel termine, non è detto che le misure restrittive durino fino a quel termine, anzi, siamo fiduciosi si possa tornare alle abitudini di vita di prima, anzi, a migliori abitudini, ben prima”.