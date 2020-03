Salvini attacca la Campania: "Impossibile così pochi casi" "Mi rifiuto di pensare che siano ultimi in Italia in rapporto alla popolazione"

Dopo i giorni scorsi, Salvini torna nuovamente ad attaccare la Campania affermando: «E' quella che sta facendo meno controlli e meno tamponi che in tuta Italia, mi rifiuto di pensare che siano gli ultimi in tutta Italia in proporzione alla popolazione». Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook parlando dei controlli per frenare il contagio da Coronavirus. Sicuramente non tarderà la risposta del governatore De Luca.