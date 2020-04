Sindaca di Riccione: "De Luca vi vuole chiusi? Venite da noi" Il primi cittadino romagnolo critica il governatore campano:" Sbagliatissimo ciò che sta facendo"

"Se la Campania vi vuole chiusi, tutta la Romagna e Riccione in particolare, vi aspetta a braccia aperte” Così Renata Tosi, sindaca di Riccione ai cittadini del nord dopo l'annuncio di De Luca riguardante l'eventuale chiusura dei confini regionali.

Dura critica da parte del primo cittadino romagnolo: ““Niente di più sbagliato da tutti i punti di vista, economico, istituzionale e soprattutto umano – osserva in una nota la sindaca di Riccione -. Sono sicura che la Romagna e Riccione in testa siano capaci di solidarietà nei confronti di connazionali come i lombardi, i veneti e gli emiliani che hanno subito così duramente l’epidemia, ai quali mai e poi mai sbarreremmo i confini. Noi – conclude – siamo solidali nei confronti di chi per anni ci ha scelto e privilegiato come meta turistica preferita. Non li lasciamo certo soli nel momento del bisogno”.