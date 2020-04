Elezioni amministrative rinviate: possibile finestra autunnale Si ragiona sul voto tra settembre e dicembre

Il Consiglio dei ministri ha approvato il rinvio delle elezioni amministrative. Sono sette le regioni dove slittera' il voto a causa dell'emergenza coronavirus. Si tratta di Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D'Aosta. I comuni che invece dovranno eleggere i nuovi Consigli sono 1.137, di cui 18 capoluoghi di provincia. Tra le citta' che torneranno al voto ci sono Venezia, Reggio Calabria, Trento, Bolzano, Arezzo e Viareggio. La finestra elettorale per le amministrative decisa dal Consiglio dei ministri, dovrebbe andare dalla metà del mese di settembre al mese di dicembre. Per le Regioni chiamate a rinnovare le proprie Giunte e i propri Consigli regionali non sarà possibile, quindi, andare al voto a luglio come prevedeva una delle ipotesi in campo prima del Cdm.