De Luca dà ok a asporto. 25,26 e 1 maggio chiusura per tutti Firmata l'ordinanza. Da lunedì riaprono bar, pizzerie, pub, pasticcerie e librerie

C'è l'ordinanza, De Luca ha firmato: dal 27 aprile al prossimo 3 maggio, quando sarà il governo a pronunciarsi, in Campania sono consentite le attività e i servizi di ristorazione, tra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie possono procedere, con prenotazione telefonica, o online e con consegna a domicilio. Bar e pasticcerie potranno operare dalle 7 alle 14. Gli altri dalle 16 alle 22.

Aperte anche le librerie, con limitazione al commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, solo dalle 8 alle 14, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere vendta telefonica, online e consegne a domicilio.

Chiusura inoltre per tutte le attività nei giorni di 25,26 e 1 aprile tranne farmacie, parafarmacie e distributori di carburante ed edicole.

Prima di riparire in ogni caso bar, ristoranti e altri dovranno sanificare i locali certificandone l'avvenuta sanificazione con un documento esposto nella sede.

Sanificazione che dovrà avvenire ogni giorno. Il personale dovrà riprendere dopo visita medica e con certicazione di buona salute. Le consegne devono essere fatte su mezzi sanificati, e usando dispositivi di protezione.