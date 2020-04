Conte: "Via fase 2: aperture e uscite,ma con responsabilità" Il premier illustra le misure: "Dal 4 via ad asporto, dal 18 riprende commercio al dettaglio"

Ecco la Fase 2, quel che accadrà dal 4 Maggio lo ha descritto il premier Conte in conferenza, illustrando le prime riaperture, ma anche le misure economiche che saranno prese per famiglie e imprese:



"PANDEMIA. Stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia: è un grande risultato. Nella fase più acuta l'epidemia sembrava sfuggire a ogni controllo. Ora inizia la fase di convivenza col virus, dobbiamo essere consapevoli che contagi potranno risalire. Rischio c'è e dobbiamo assumercelo. Sarà importantissimo mantenere le distanze di sicurezza, sarà fondamentale essere responsabile: Se vuoi bene all'Italia devi rispettare le norme. Esperti ci dicono che un contagiato su quattro arriva in ambito familiare: distanze sociali sono dunque fondamentali. Se non rispettiamo aumenteranno morti e ci saranno danni irreversibili. Governo vigilerà.

Abbiamo predisposto un meccanismo per tenere sotto controllo.

Ripresa sarà difficile: potremmo finire nel risentimento prendendocela con tutti, con la famiglia, con l'Europa, col Governo, con la Stampa, ma dobbiamo pensare alla ripartenza del paese. Il Governo farà la sua parte per cambiare tutto ciò che nel paese non va: non ci tireremo indietro, ci batteremo in Europa e in Italia per cambiare tutto ciò che non va.



MASCHERINE. Fissiamo prezzi di mercato delle mascherine. Prezzi di mercato. Elimineremo completamente Iva sulle mascherine. Prezzo dovrebbe essere intorno a 0,50 centesimi.

EUROPA, MES E RECOVERY FUND: strumento innovativo che permetterà ai paesi più colpiti di ricorrervi nel segno della solidarietà. Innegabile che se Italia non si fosse imposta con forza non avremmo ottenuto questo risultato. Senza questa prova di forza in Europa non avremmo conseguito questo risultato. Ma ora dobbiamo andare al traguardo: significa tradurre questo principio nella conferma di questo strumento in termini tecnici. Significa riempire di consistenza questo strumento, evitare che paesi che ne usufruiscono si indebitino ancora di più.



MISURE ECONOMICHE Finora sforzo straordinario su misure economiche: 109mila domande in più reddito cittadinanza, 207 mila congedi in più, alcuni attendono ancora bonus, mi scuso per ritardi. Ma stiamo parlando di 11mila domande, istituzione senza precedenti, mole di domande che veniva trattate dall'Inps in 5 anni. Necessario il contributo delle Regioni: alcune in ritardo nel far pervenire i flussi.

Paese non riparte se non puntiamo sulle imprese: allo studio interventi. Nuovo decreto da 55 miliardi con più fondi e aiuti per autonomi, sostegno poderoso ad attività d'impresa, nostro obiettivo è avere più occupati, non più sussidiati. Ci saranno contributi vari per imprese come taglio bollette ad esempio. Non lasceremo turismo da solo: avrà bisogno di sostegno economico da parte del Governo. Stiamo preparando un decreto “Sblocca Paese”: ci guardano a livello internazionale e spero ci ammireranno.



NUOVO DECRETO misure dal 4 maggio. Avremo conferma per misure distanziamento, consentiti spostamenti all'interno della Regione, si potrà andare a trovare nuclei familiari con distanziamento e mascherine. No feste private. All'interno delle Regioni consentiti spostamenti per esigenze lavorative, familiari e di salute. Deve rimanere a casa chi ha febbre. Divieti di assembramenti rimangono. Sindaco potrà anche disporre chiusura temporanea di aree. Consentiamo accesso a parchi pubblici, salvo possibilità per i sindaci di chiuderli se non si possono rispettare norme.

FUNERALI doloroso non poter salutare i morti, dal 4 saranno consentiti solo per congiunti fino a 15 persone, possibilmente all'aperto con obbligo di mascherine.

BAR E RISTORANTI i dal 4 maggio consentito anche asporto, ma no assembramenti davanti a bar e ristoranti.

ATTIVITA' PRODUTTIVE: riapre manifattura, costruzione, commercio all'ingrosso funzionale a manifattura e costruzioni.

SPORT ci si potrà allontanare da casa, ma stando a 2 metri da altre persone.

Ripresa attività sportive: saranno consentite sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, ma allenamenti consentiti nel rispetto di norme di assembramento per sport individuali. Per quelli a squadre dal 18

CONTROLLO. Regioni, con cadenza giornaliera dovranno fornirci dati su situazione epidemiologica. A tre giorni dall'adozione del decreto ministro della Salute indicherà soglie sentinella per dare possibilità di intervenire se ci sono criticità. Non possiamo permetterci andamento che ci sfugga di mano. ù

NUOVE APERTURE Il 18 maggio in programma riapertura commercio al dettaglio e riapriranno anche musei e gli allnaamenti delle squadre. Il 1 giugno è la data per cui vorremo aprire bar, ristorazioni, parrucchieri, barbieri, centri estetici. Faremo il possibile per intervenire anche per altre attività, tipo quelle che si svolgono negli stabilimenti balneari.