Conte: "Imprudente passare da tutto chiuso a tutto aperto" Il premier: "Se facessimo così ci ritroveremmo con danni irreversibili"

"Non ci sarà un piano rimesso a iniziative improvvide di singoli enti locali ma basato su rilevazioni scientifiche. Iniziative che comportino misure meno restrittive non sono possibili, perché in contrasto con le norme nazionali, quindi sono da considerarsi a tutti gli effetti illegittime". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera.

Il premier poi stigmatizza chi passa da atteggiamenti extra prudenti alla richiesta di ritornare tout court alla normalià, bollandoli come pericolose imprudenze: "Non possiamo permettere che gli sforzi compiuti risultino vani per imprudenze compiute in questa fase così delicata. Qualsiasi atteggiamento ondivago, come passare dalla politica del "chiudiamo tutto" al "riapriamo tutto", rischierebbe di compromettere in maniera irreversibile questi sforzi"