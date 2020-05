De Luca contro Governo: "Non ho firmato nessun accordo" Il Governatore: "Governo che scarica sulle Regioni responsabilità: non è accettabile questo"

“Non ho firmato alcun accordo”. Così Vincenzo De Luca a in Mezz'Ora spiega che l'intesa tra Governo e Regioni sulla fase 2 e sulle linee guida è tutt'altro che raggiunta. Nel programma di Rai Tre De Luca ha spiegato: “Nessun accordo, la Campania non è d'accordo. Io credo che su alcune norme di sicurezza generale dovrebbe pronunciarsi il ministero della Salute. E' chiaro che è necessaria una flessibilità regionale, ma sulle norme fondamentali non è possibile che il ministero della Salute e il governo scarichino opportunisticamente le decisioni sulle Regioni, questo non è accettabile”.

De Luca poi ha confermato quanto dichiarato nei giorni scorsi sulla scarsa attenzione per la Campania: “Siamo ultimi per risorse nel fondo sanitario nazionale, riceviamo 45euro pro capite in meno rispetto al Veneto, 40 euro in meno della Lombardia, 60 in meno rispetto all'Emilia, 40 in meno rispetto al Lazio. Veniamo rapinati ogni anni di 300milioni dallo Stato centrale.

De Luca ha insistito anche sui tamponi: “Ne abbiamo avuto un quarto rispetto al Veneto, un terzo rispetto a quelli arrivati nel resto d'Italia, in queste condizioni produrre i risultati raggiunti dalla Campania è un risultato straordinario.

E dunque: “Lunedì bar e ristoranti e altro non aprono: abbiamo avuto una interlocuzione con le categorie economiche per prepararli alla sanificazione a procurarsi pannelli di divisione per agevolare l'apertura di piccoli ristoranti”.