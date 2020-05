De Luca: "Liberi tutti dal 3 giugno? Io deciderò il 2" Il governatore: "Che significa liberi tutti se ci sono ancora tanti contagi in alcune zone?"

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non ha firmato, come altri suoi colleghi, l'intesa delle regioni con il governo, perché ritiene che quell' accordo sia solo uno "scaricabarile" e chiede al governo di assumersi le proprie responsabilità. "Dal 3 giugno liberi tutti, dice il Premier. Io dal 2 ragionerò per capire a che punto è il contagio. E comunque che significa liberi tutti se abbiamo ancora curve epidemiologiche alte in alcune parti dell' Italia?", ha detto in un'intervista a Il Corriere della Sera.