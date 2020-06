De Luca: "Report? Trasmissionaccia. Detto falsità vergognose" Il governatore: "Asl Napoli 1? Commissariata 10 anni. Non si erano accorti di nulla?"

Consueta diretta del governatore De Luca sui social oer fare il punto della situazione ' "Zero contagi ? Avremo di sicuro altri casi, continueremo screening su alcuni settori. Oggi abbiamo deciso tamponi su commissioni d'esami scolastici e poi su tutto il personale scolastico. Prevedibile ci sia qualche caso che verrà fuori, ma non abbiamo più nessun focolaio. Ringrazio di cuore i nostri concittadini per aver rispettato regole e averci dato fiducia. Ci siamo salvati per responsabilità cittadini e per impegno medici ma anche perché abbiamo anticipato governo. Abbiamo avuto il coraggio di chiudere quando altrove in Italia si facevano feste e questo è stato decisivo. Siamo la regione che ha dato la prova di migliore capacità amministrativa. Miracolo doppio se consideriamo che eravamo appena usciti da commissariamento, che siamo regione che ottiene meno soldi, che un mese e mezzo fa non arrivavano neppure mascherine. È stata una guerra. Oggi ci sono condizioni per nuove aperture, per incentivare il turismo. Rilanciare con bellezza e sicurezza. Bene zero contagi ad Ariano.

In Italia tornati a vecchie abitudini, soggetti scomparsi che ora tornano per farsi pubblicità, altri fanno aggressioni mediatiche.

Mai polemiche in 2 mesi perché c'erano altri problemi, poi perché altri soggetti provocano per farsj pubblicità. Qui assolute nullità fanno questo per elemosinare articoli, così non perdiamo tempo a rispondere a loro e ad altri che fanno aggressioni mediatiche, già fatto 6 querele. Report? Trasmissionaccia, faremo 2 querele per falsi vergognosi. Asl Napoli 1 sarà per noi bandiera, sarà vicenda simbolica di trasparenza amministrativa e strumentalità politica. Asl commissariata per 10 anni, commissari chiamati da governo e per 10 anni non hanno sentito niente, noi abbiamo lottato per far fuori i delinquente. Al San Giovanni Bosco un delinquente gestiva un parcheggio, abbiamo smantellato tutto, ripulito tutto. Nel pieno della battaglia contro delinquenti chiesi a Salvini posto di polizia nel San Giovanni Bosco, non ha mosso un dito. Per noi lotta a delinquenti è simbolo. Faremo radiografia degli ultimi dieci anni, altro che commissione d'accesso.

Tanti come lumache di Trilussa. Somari sono e somari restano. 2 giugno sceneggiata vergognosa opposizione. Era manifestazione provocatoria di divisione dell'Italia. Lega vuol votare a settembre, pazzia pure perché hanno paura. Non hanno rispetto per scuola, docenti, aiuti, famiglie.

Vaccinazioni? Dovranno farle tutti over 65. Perché bisogna prepararsi.

Noi Campania unica regione che ha fatto piano di aiuti, non lo hanno fatto neanche regioni ricche. E quel che abbiamo deciso realizzato in tre settimane, potremmo sfottere i concittadini del nord.

Fatto cose straordinarie.

Bar e alcolici: vendita asporto resta vietata dopo le 23. Ma bar possono restare aperti fino alle 2. Per servizio a tavolo e al banco ok fino alle 2, asporto no.

Ricoveri per coma etilico: come può bambino di 11 anni che va in coma etilico? Movida è bella ma vanno tutelati ragazzi.

Da lunedì ripartiremo con srrvizi oer infanzia aree gioco per bambini e anche con cerimonie, convegni e matrimoni. Lavoro dev'essere priorità su cui lavorare. Incontreremo categorie e cercheremo di aiutare tutti.

Il problema non è risolto. Il problema è dietro l'angolo.

Non possiamo vigilare su ogni concittadino perciò responsabilità è miglior garanzia di sicurezza. Perciò faccio appello ai concittadini: hanno fatto tanto finora continuiamo così.

Mascherine: nei locali e al chiuso resta obbligo. Per il resto vedremo visto che ordinanza scade a metà giugno ".