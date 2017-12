Sospetto caso di meningite, ricoverata una donna E' stata prima visitata al pronto soccorso di Battipaglia e poi trasferita ad Avellino

Un caso di sospetta meningite. Sarebbe stata colpita una donna di 58 anni. La prima diagnosi è stata stilata dai medici dell'ospedale Santa Maria della Speranza, a Battipaglia, dove la donna è stata ricoverata. Subito dopo è stato disposto il trasferimento al Moscati di Avellino.

La 58enne presentava i sintomi tipici della malattia: rigidità della nuca, forte cefalea, senso di nausea. Dopo le prime analisi i medici hanno concluso che le possibilità di trovarsi di fronte a un caso di meningite o di encefalite potessero essere molto elevate. Da qui la decisione di trasferire la paziente per analisi più approfondite e l'eventuale inizio di una terapia adeguata.

Sono partite anche le tipiche misure di profilassi. Il pronto soccorso è rimasto chiuso per alcune ore, mentre medici e infermieri che sono entrati in contatto con la donna sono stati sottoposti a una adeguata terapia antibiotica. Misura che dovrebbe essere adottata anche per familiari e amici che in questi giorni hanno frequentato la paziente.

Non c'è naturalmente nessun motivo per creare allarmismi. I casi di meningite in Campania non sono in aumento rispetto agli anni scorsi. Oltretutto la diagnosi non è stata ancora confermata. Resta – come sempre in questi casi – la massima attenzione per evitare in ogni modo la possibilità di eventuali contagi.