Salernitana, sospiro di sollievo per Matino. Raffaele pensa al Sorrento Il difensore strappa un sorriso allo staff medico. Raffaele pensa alla conferma del 3-4-3

Sospiro di sollievo. La Salernitana sorride. Nella marcia d’avvicinamento verso la sfida con il Sorrento, la buona notizia arriva da Emmanuele Matino. Il difensore, che sarà squalificato per la sfida di domenica pomeriggio, si era fermato nel cuore del secondo tempo della sfida con l’Atalanta Under 23. Il calciatore nelle scorse ore si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno che hanno escluso lesioni muscolari. Il calciatore si è precauzionalmente allenato a parte e sfrutterà la settimana di riposo per mettersi alle spalle l’affaticamento che lo aveva fermato domenica scorsa.

Seduta mattutina quest’oggi per gli uomini di Giuseppe Raffaele. Esercizi di forza in palestra prima di spostarsi sul campo e dedicarsi ad un lavoro fisico seguito da partite a campo ridotto per il gruppo granata che potrebbe ripartire dal 3-4-3, con le novità Anastasio in difesa e uno fra Tascone, ristabilitosi dall'attacco influenzale e quindi da valutare, e Carriero a centrocampo. In attacco il ballottaggio è fra Liguori e Ferraris. Ancora lavoro differenziato per Cabianca e Inglese, con il primo che punta a rientrare in gruppo a strettissimo giro.