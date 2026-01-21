Sorrento-Salernitana, niente tifosi granata in trasferta La decisione del Prefetto di Potenza che ha chiuso il settore ospiti

Sorrento-Salernitana non avrà i tifosi ospiti sugli spalti. Il divieto è arrivato in giornata. Il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno.

Nella nota si spiega come "il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha posto all'attenzione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza di Potenza" la gara tra Sorrento e Salernitana "in ragione dell'accesa rivalità tra le tifoserie della Salernitana e del Potenza, città che ospita le gare casalinghe del Sorrento. In particolare, gli episodi di violenza accaduti tra i supporter potentini e salernitani, benché datati, denotano una profonda acredine che il trascorrere del tempo ha soltanto acuito, come evidenziato da esiti di recente attività informativa. Anche la gara disputata a Salerno il 23 novembre 2025 è stata vietata ai tifosi del Potenza. Alla luce di quanto rappresentato dal Comitato e ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento si possano verificare azioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche nella fase della movimentazione, il prefetto Campanaro, sentito il questore, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno".