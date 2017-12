Salerno piange un noto imprenditore A stroncarlo un brutto male proprio il giorno di Natale

Salerno a lutto per la morte di Felice Ferrara. L'imprenditore, molto conosciuto in città, si è spento proprio nel giorno di Natale. Era l'amministratore unico della Holiday net ed ideatore di progetti Energie rinnovabili. Ferrara era molto noto nel mondo del by night salernitano.

A portarlo via un brutto male. In tantissimi hanno voluto ricordarlo sulla sua pagina Facebook. “Ecco io voglio ricordarti così Felice Ferrara ! Per sempre così , sul palco davanti alla gente , col sorriso e la tua inconfondibile voce che ha sancito il nostro divertimento !!!

Ce l’ hai messa tutta per essere con noi ..non finiremo mai di dirti Grazie !

Riposa in pace amico mio”. Questo è solo uno dei messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo da quando la notizia si è diffusa. Toccante uno degli ultimi post scritti proprio dall'imprenditore.

Ferrara nei mesi scorsi aveva immaginato infatti di organizzare per Natale in un locale, a Salerno, un evento di beneficenza per una raccolta fondi con tutti gli amici artisti e dj. Era un suo grande desiderio.

S.B.