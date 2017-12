VIDEO|Maltempo non da tregua: pioggia, vento e mare mosso La perturbazione si abbatte sulla provincia

Non migliorano le previsioni meteo sul salernitano. Nei prossimi giorni sono previste ancora piogge e venti forti. Una nuova ondata di maltempo che interesserà tutta l’Italia, a causa di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa.

Intensi fenomeni temporaleschi abbondanti a ridosso di Alpi, Prealpi pedemontane di Lombardia e Triveneto, Liguria di Levante, alta Toscana, Lazio e poi anche Campania, entro fine giornata.

Su queste ultime due regioni attesi picchi complessivi anche di oltre 90-100mm. Mari dunque molto mossi o agitati con mareggiate sulle coste esposte. Le temperature saranno poi in netto calo giovedì, con l’arrivo di aria più fredda da Nord a Sud.

Marcate condizioni di instabilità atmosferica sono dunque attese anche per la giornata di giovedì, ma con tendenza a graduale miglioramento dalla sera a partire dalla Campania; ancora piogge, rovesci e neve in montagna su Calabria, specie sui settori tirrenici, e Sicilia. Intanto da domenica rimonta ovunque l'alta pressione, favorendo un Capodanno più stabile e per larghi tratti soleggiato.

S.B.