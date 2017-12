Furti a raffica al Carmine: in arrivo le telecamere La zona sarà pattugliata dalle forze dell'ordine

Escalation di furti nel rione Carmine, nei giorni scorsi diversi gli appartamenti saccheggiati dai ladri. Tre le case svaligiate solo nel giorno di Natale, in via Seripando.

Portavoce delle istanze dei residenti, il consigliere del comune di Salerno Rocco Galdi. “Purtroppo negli scorsi giorni abbiamo avuto una serie di problematiche legate ai furti negli appartamenti della zona – precisa Galdi -. Ne abbiamo parlato immediatamente con il sindaco Vincenzo Napoli. Ha subito individuato una serie di strategie da mettere in atto sul territorio affichè queste situazioni siano monitorate. Abbiamo contattato le forze dell'ordine e i vigili urbani di Salerno per un pattugliamento sulla zona. Prevediamo di installare nei prossimi mesi una serie di telecamere – conclude Galdi -. I residenti ci hanno poi sollecitato per il pattugliamento della zona”.

S.B.