Maltempo e vento forte: chiusi parchi e cimitero Le disposizioni del comune per tutelare la sicurezza dei cittadini

Maltempo e forte vento su Salerno e provincia. In città diversi i disagi. A Mariconda parte di un'impalcatura ha ceduto, finendo su un'auto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nel crollo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Danneggiata la macchina.

Proprio a causa delle avverse condizioni meteo il comune di Salerno ha emanato un provvedimento. In via precauzionale e per la sicurezza dei cittadini ha disposto la chiusura dei parchi, delle ville (tra cui la Villa Comunale) e del cimitero sul territorio cittadino.

Rimarranno interdetti al pubblico fino al miglioramento delle condizioni meteo.

Problemi anche in Costiera Amalfitana a Tramonti ha ceduto un muro prospiciente la Strada Provinciale 2 A, in via Casa Salsano. Al momento del cedimento non transitavano auto o persone. Anche il mare è molto mosso.Travolto dalla violenza delle onde il solarium di Piazza della Concordia.

S.B.