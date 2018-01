Conto alla rovescia per i saldi: ecco quando si parte Le date regione per regione

Conto alla rovescia per i saldi invernali. Martedì 2 gennaio comincerannodalla Basilicata; in Campania, così come in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e in Trentino-Alto Adige si dovrà aspettare il 5 gennaio e si proseguirà fino al 2 aprile.

Secondo le stime di Federconsumatori per l’anno scorso, solo il 39 per cento delle famiglie italiane avrebbe fatto acquisti durante la finestra dei saldi invernali; ogni nucleo familiare avrebbe approfittato degli sconti per acquistare vestiti, calzature e altri prodotti e accessori, spendendo in media 179,92 euro. Ecco le date di inizio e di fine dei saldi invernali, regione per regione:

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio 2018 – 28 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle d’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio



S.B.