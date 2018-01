Pediatria, il primario: "Serve un pronto soccorso pediatrico" “Pochi posti letto in reparto e una grande mole di pazienti"

Il primario del reparto di pediatria dell'Ospedale Ruggi d'Aragona Rosario Pacifico ha evidenziato alcune criticità del nosocomio salernitano come la necessità al più presto di un pronto soccorso pediatrico. “Attualmente esiste solo a Napoli al Santo Bono, ma la notevole mole di pazienti evidenzia come sia necessario anche a Salerno” ha precisato Pacifico. “Qui abbiamo solo il reparto di pediatria. E' stata esposta questa necessità al direttore generale che è ben propenso, ha accolto questa nostra richiesta ed è molto sensibile a questa dinamica.

Oggi infatti – continua Pacifico - i tempi impongono che ci debba essere un'organizzazione diversa nel reparto. Attualmente le visite di pronto soccorso si fanno qui. Qualche giorno fa c'è stato un incontro con il direttore generale Longo e lui aveva già in animo di affrontare questo problema. Quindi ci incontreremo ancora tra pochi giorni con il capo dipartimento”. Un'esigenza che si fa sentire ancora di più in questo periodo dell'anno con tantissimi pazienti colpiti dai virus influenzali.

“Tra Natale e Capodanno abbiamo avuto grandissime difficoltà a sostenere tutti gli accessi in ospedale. L'utenza si risente ma noi non possiamo dare risposta in maniera immediata. Il bambino è dinamico nelle sue patologie, noi abbiamo bisogno di fare dei prelievi e altri accertamenti.

Tutto questo impone la necessità di risorse umane e infermieristiche e il tempo. Spesso i genitori presi dall'ansia ci tartassano. C'è poi il problema dei posti letto, 15 posti letto nella pediatria ospedaliera sono pochi. Speriamo di poter dare presto una risposta esaustiva alla necessità di chi frequenta questo ospedale” ha concluso il primario Pacifico.

S.B.