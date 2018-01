VIDEO|"Nessun agente ferito nella rissa sul Lungomare" La precisazione dei sindacati

A chiarimento di quanto accaduto l’altro ieri sera a Salerno, la Rsu Pm – Fp Cgil Comune di Salerno, tiene a precisare che “non vi è stato alcun ferito tra gli operatori della Polizia Municipale che semplicemente hanno ottemperato al compimento della propria attività lavorativa, intervenendo per sedare una lite tra due cittadini gambiani, che sotto effetto di sostanze alcooliche irrompevano in un bar del centro città danneggiandone la vetrina.

Si sottolinea, che nell’ambito di tale operazione nessun agente ha riportato ferite di alcun tipo.

Pertanto, sì rispedisce al mittente ogni tentativo di voler strumentalizzare l’operato professionale svolto dagli addetti della polizia municipale per fare mera propaganda politico-sindacale, rammendando a costoro che la sicurezza dei lavoratori va salvaguardata sempre, anche quando si lavora in regime di straordinario e non solo quando l’amministrazione non riesce a garantire il servizio quotidiano per deficienze organizzative e strutturali”.

S.B.