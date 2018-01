La terra trema ancora: gente in strada Il sisma al confine tra Campania e Basilicata

Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a una profondità di cinque chilometri. E' stata registrata questa mattina alle ore 8.59 al confine tra Basilicata e Campania.

Epicentro tra i comuni di Muro Lucano, Bella, Castelgrande, San Fele. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, in moloti sarebbero scesi in strada. Non si registrerebbero danni a persone e cose. Dal Comando provinciale di Potenza dei Vigili del fuoco, comunque, è partita una squadra per verificare eventuali danni.



S.B.