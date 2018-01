Sport a lutto per la morte del 34enne Fabio Borgese “Un addio inaspettato ad un ragazzo perbene”. Lascia la moglie e una figlia

Mondo dello sport a lutto per la morte di Fabio Borgese. “Un addio inaspettato ad un ragazzo perbene e ad un amico. L’Alma Salerno tutta esprime il più profondo cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia di Fabio Borgese, stroncato da un malore improvviso questa mattina.

Un legame speciale quello che l’Alma aveva con Fabio Borgese che per due anni, dal 2011 al 2013, ha vestito la maglia granata, difendendo i pali della compagine di calcio a 5 allora allenata da mister Mainenti. Anche da lontano, impegnato a giocare nell’Amalfi, Borgese continuava a seguire le sorti della sua ex squadra.

«Un amico. Un ragazzo serio, umile. Una persona ed un professionista esemplare» - così lo ricordano i dirigenti dell’Alma Salerno, che con lui hanno condiviso un’esperienza non solo sportiva. Oggi la triste notizia che ha scosso quanti lo conoscevano e che avevano avuto modo di apprezzarlo profondamente. Borgese lascia la moglie Liliana e la figlia. In tanti si stanno affidando alla pagina Facebook del 34enne per un saluto, un ricordo rivolto a un giovane amato e ben voluto da tutti.

S.B.