Sospensione idrica: ecco le strade interessate Necessaria per seguire un intervento di riparazione

La Salerno Sistemi Spa comunica che, al fine di eseguire intervento di riparazione in via Giuseppe Paesano, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9.30 alle ore 13.30 di Giovedì

11.01.2018, alle seguenti strade e traverse limitrofe:



via G. Paesano, via S. De Renzi, via Porta San Nicola, Rampe San Lorenzo, Gradini San Lorenzo

via Porta di Ronca, Largo Montone, via Vicolo Lavinia, via Trotula de Ruggiero, Largo Abate, Conforti, Vicolo Santa Lucia, Largo G. Luciani, Salita San Bartolomeo, Largo Scuola Medica Salernitana, Salita Intendenza Vecchia.

La Società fa sapere che si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.

S.B.