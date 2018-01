L'automobilista più multato d'Italia è campano L'uomo, introvabile, è l'incubo dei vigili urbani

E' di Sarno l'uomo che ha collezionato il maggior numero di multe in tutta Italia, un vero e proprio automobilista da record. Sicuramente, non nella sua accezione positiva. Il più ricercato dai vigili urbani della penisola, al momento irrintracciabile, è un cittadino sarnese che conta quasi 50 contravvenzioni negli ultimi due anni e diverse migliaia euro da versare nelle casse dei più disparati Comuni e Province d’Italia. Si tratta di un 60enne che risiederebbe nella periferia di Sarno, ma che sarebbe stato multato anche fuori dai confini campani. Un uomo da guinness, dunque.

Tra le multe ricorrenti e preferite dall'anziano quella per il mancato pagamento del pedaggio autostradale. Nel corso di un anno, l’uomo ha ricevuto ripetute sanzioni per il mancato pagamento dell’autostrada al casello dell’A30 di Sarno e numerose contravvenzioni per il mancato pagamento al casello Autostradale di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. A queste multe vanno aggiunte poi le omissioni derivanti dalla mancata corrispondenza del pedaggio dall’uscita autostradale Nocera-Pagani, dall’entrata del casello di Palma Campania e da un’uscita autostradale in provincia di Udine.

Una serie di infrazioni al codice della strada da far impallidire i vigili urbani di tutta Italia. Ma non basta il 60enne sarebbe stato multato diverse volte anche per divieto di sosta, per mancata esposizione del titolo di parcheggio e per il superamento dei limiti della velocità imposti.

Intanto l'uomo ha fatto perdere le sue tracce, è irrintracciabile e per il momento sfugge così alle sue responsabilità nei confronti di comuni ed enti che in questo modo non possono notificargli gli atti e recuperare il denaro dovuto per legge. Un uomo da record con migliaia di euro di debiti in giro per lo stivale da estinguere dunque.

S.B.