Visite mediche gratuite per i cittadini Domenica 14 gennaio l’iniziativa dell’associazione “inconTatto”

Anche quest'anno l’associazione “inconTatto” di Siano apre il calendario delle attività con la giornata di prevenzione medica gratuita per i cittadini della Valle dell’Orco.

“Già domenica 14 gennaio - afferma il presidente Rocco Di Filippo - saremo in via D’Andrea, a partire dalle 9.30, per le visite mediche gratuite grazie alle quali si consolida il nostro impegno nei confronti della comunità anche in campo medico, ciò dovuto alla fattiva partnership instaurata con l’Amos, l’associazione meridionale operate al seno, delle sezioni di Solofra e Montoro e con il dottore Carlo Iannace, senologo di fama nazionale, nonché colonna portante e anima di queste lodevoli iniziative. E’ solo grazie a loro che abbiamo potuto proporre questo importante evento per la nostra Siano”.

Il nuovo anno, dunque, si apre come si era chiuso il 2017 per l’associazione di Siano. “Siamo pronti per mettere in campo anche in questo 2018 tutto il nostro impegno per il bene comune della nostra cittadinanza - ha continuato Di Filippo - Abbiamo in piano tanti eventi nei vari settori della vita politico, sociale e culturale di Siano e non vediamo l'ora di mettere a disposizione di tutti le nostre professionalità.

Un ringraziamento va all’associazione Misericordia per la proficua collaborazione in questo e in altri eventi in programma nel settore medico-sociale e previsti per quest'anno. Ci attendiamo un afflusso numeroso di cittadini vista la importanza dell'argomento.

S.B.