Abbattimento 4 alberi pericolanti a rischio crollo Necessaria la messa in sicurezza

Domani, salvo avverse condizioni meteo, l'amministrazione comunale ha previsto, con inizio alle 7,30 - a cura dell' Uoc Verde Pubblico del Comune di Salerno -, interventi di abbattimento di quattro alberature a rischio crollo che che si trovano in via G. Verdi ed in via R. Wagner (Parco Arbostella).

Gli alberi in questione sono risultati di classe “ D “, con propensione al cedimento, dopo le analisi strumentali effettuate da professionisti incaricati. Gli alberi appartenenti alla classe “D” (estrema) manifestano segni, sintomi e difetti gravi tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ormai esaurito.

S.B.