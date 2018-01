Prevenzione e visite mediche gratuite: ecco dove e quando Tornano “Le domeniche della salute”

Partono il 14 gennaio le “Domeniche della salute”, una importante iniziativa voluta con forza dai Rotary Club di Battipaglia e di Eboli e che si svolge in collaborazione con i presidi ospedalieri Santa Maria della Speranza di Battipaglia e Ss. Maria Addolorata di Eboli e con il Distretto Sanitario 64.

A partire da questa domenica e fino all’9 aprile saranno resi disponibili a tutti i cittadini importanti servizi di prevenzione gratuita secondo un programma delle attività suddiviso fra le due città della Piana del Sele, Eboli e Battipaglia.

Numerosi medici specializzati saranno a disposizione di tutti coloro che sono interessati per screening, approfondimenti diagnostici, consigli professionali. A collaborare a questo importante momento di prevenzione e di solidarietà saranno molti medici che operano nei presidi ospedalieri di Eboli e di Battipaglia, supportati dai Rotary Club dei due centri urbani.

Nel corso delle varie domeniche ci si occuperà di prevenzione delle patologie dell’apparato cardiocircolatorio attraverso lo strumento dell’ecodoppler, di patologie della mammella, di problemi connessi all’ipertrofia prostatica nell’uomo adulto, di gozzo tiroideo, di cefalee, di osteoporosi, di melanomi e di broncopatie croniche. Tutte patologie che, se riscontrate in tempi brevi dal loro insorgere e sottoposte a opportune terapie, possono essere trattate con risultati soddisfacenti, consentendo ai pazienti una migliore qualità della vita.

I Rotary Club della Valle del Sele – dichiara Mario Di Donato, presidente del Rotary Club di Eboli - sono attivi da tempo sul fronte della tutela della salute, e ne abbiamo avuto riprova grazie al successo recente delle iniziative per sensibilizzare i cittadini alla donazione di sangue. E sono molto attivi anche sul fronte della prevenzione delle malattie. Lo spirito del Rotary è fare la differenza grazie all’impegno disinteressato in favore del prossimo. La prevenzione è garanzia di futuro, ed insieme possiamo agire per garantire un futuro migliore a tantissimi nostri concittadini”.

Più volte abbiamo ribadito – dichiara Antonia Lanzetta, presidente del Rotary Club di Battipaglia - l’importanza della prevenzione in ambito sanitario, con questa iniziativa confermiamo il nostro impegno.

La prevenzione, accompagnata da corretti stili di vita, è uno degli strumenti fondamentali per garantirsi un buon stato di salute, e per intervenire immediatamente con le cure più adeguate nel caso dell’insorgere di patologie. Questa iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, conferma il nostro serio e concreto impegno e al contempo le azioni ed i valori che giudichiamo importanti nella nostra comunità”.

