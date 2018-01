VIDEO|Abbattuti alberi pericolosi: messa in sicurezza la zona Erano a rischio crollo

Sono stati abbattuti questa mattina a Parco Arbostella, dagli operai del Verde pubblico del comune di Salerno, quattro alberi a rischio crollo che si trovavano tra via Verdi e via Wagner.

Gli alberi in questione sono stati analizzati nei giorni scorsi e risultati di classe “ D “, con propensione al cedimento.

Avevano segni, sintomi e difetti gravi tali da far ritenere che non fossero più sicuri per la pubblica incolumità. Si è così andati avanti con le operazioni di messa in sicurezza della zona.

S.B.