Fonderie Pisano: comitato incontra De Luca in Regione Lunedì l'incontro

Dopo mesi di braccio di ferro e scontro duro, il comitato “Salute e vita” incontrerà lunedì pomeriggio a Palazzo Santa Lucia il governatore Vincenzo De Luca.

Il caso delle Fonderie Pisano di Salerno arriva dunque in Regione. I rappresentanti del comitato chiederanno al presidente della giunta campana la chiusura immediata dello stabilimento di Via Dei Greci, dopo lo stop in materia di autorizzazione ambientale.

Intanto, residenti e attivisti hanno denunciato i funzionari della Regione proprio sui presunti ritardi nel fermare le Fonderie nonostante le criticità ambientali ravvisate dal comitato “Salute e vita”.

