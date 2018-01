Nasce la prima Piazza del Cuore in memoria di Antonio Santoro: "Ricordiamo un giovane che ci ha lasciato troppo presto"

Si è tenuta questa mattina alle 11, l'inaugurazione della prima "piazza del cuore", un progetto fortemente voluto dal consigliere di giovani salernitani-demA, Dante Santoro. Un progetto importante per diffondere la cultura della prevenzione attraverso la diffusione in città di defibrillatori pubblici da usare in caso di emergenza. «Oggi è un traguardo importante per il quartiere di Torrione ma anche per la città di Salerno.

Installiamo il primo defibrillatore pubblico, chiamandolo appunto Piazze del cuore per rimettere al centro del dibattito la parola prevenzione», ha dichiarato Dante Santoro. «Ricordiamo che oggi ha un doppio significato quest'iniziativa - ha aggiunto - perchè ricordiamo Antonio Ciccarelli, un giovane che ci ha lasciato troppo presto. Purtroppo, c'è sempre un drammatico dubbio che se ci fosse stato un defibrillatore avremmo potuto avere ancora con noi Antonio.

Ringraziamo gli amici che hanno organizzato questo quadrangolare di calcio». L'acquisto del defibrillatore installato a Torrione, alle spalle della chiesa Santa Maria ad Martyres è stato possibile grazie al I memorial Antonio Ciccarelli, donato interamente dalla raccolta fondi. Secondo step sarà una formazione, realizzabile sempre grazie a quest'iniziativa. 1residenti della zona e frequentatori della parrocchia saranno impegnati in un corso di primo soccorso per l'utilizzo del defibrillatore.

S.B.