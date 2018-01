Autoscuole, la Provincia di Salerno approva nuovo regolamento Le associazioni di categoria: “Finalmente regole chiare ed uguali per tutti"

“L’approvazione del nuovo regolamento per l’apertura dei centri d’istruzione automobilistica e delle autoscuole, approvato ieri all’unanimità dal Consiglio provinciale di Salerno, rappresenta il risultato più importante della battaglia che come organizzazioni di categoria stiamo portando avanti da mesi, per il rispetto e la tutela del nostro lavoro”.

Sono soddisfatti i responsabili provinciali diUnasca, Confarca e Unica Consorzi – Devid Nola, Nico Mazzeo e Antonio Anastasio – per l’approvazione all’unanimità nella seduta di lunedì 15 gennaio del nuovo regolamento per la disciplina delle attività di autoscuola e dei centri d’istruzione automobilistica della provincia di Salerno, che arriva dopo un lungo e serrato confronto intercorso nelle ultime settimane con i vertici di Palazzo Sant’Agostino.

Con il nuovo regolamento, vengono stabiliti due principi fondamentali: il rispetto della distanza di 500 metri tra un’autoscuola e l’altra e l’osservanza dell’articolo 123 comma 7 del Codice della Strada il quale stabilisce che le autoscuole, per poter avviare la propria attività, debbano disporre di un parco veicolare completo.

“Mettendo nero su bianco queste due norme per noi imprescindibili – hanno dichiarato i responsabili provinciali delle tre organizzazioni di categoria – si mette un punto fermo nel nostro settore, dove da tempo mancava una disciplina chiara, trasparente ed uguale per tutti.

Vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione per il lavoro celere e puntuale svolto dal Presidente della Provincia, Giuseppe Canfora, dal consigliere provinciale delegato ai Trasporti, Paolo Imparato e da tutti i consiglieri provinciali, per aver in breve tempo ascoltato ed accolto le nostre istanze e portato il regolamento all’attenzione del Consiglio provinciale fino all’approvazione finale”.

S.B.